Через Армию+ можно будет подать рапорт на вознаграждение за уничтоженную технику: когда заработает услуга

Украинские военнослужащие через Армию+ смогут подавать рапорты на получение вознаграждения за уничтоженную вражескую технику. Эту функцию в приложении планируют запустить конца декабря 2024 года.

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Анонс сделала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, выступая в телеэфире. Воинам, чтобы сформировать электронный рапорт, нужно будет записать фото- или видеоподтверждение.

"Как будет работать этот рапорт? Экипаж уничтожает технику врага, это, очевидно, фиксируется на видео – то есть формируются доказательства через видеофиксацию, командир экипажа оформляет рапорт в Армия+. В рапорт обязательно приобщаются фото или видеоматериалы, подтверждающие уничтожение техники, в несколько кликов отправляется рапорт – и все", – заявила Черногоренко.

В МО должны за несколько дней верифицировать материалы и подтвердить выделение выплат. Ведомство хочет, чтобы деньги наши защитники смогли получить в очень короткие сроки – в течение 72 часов.

"Мы добавим методологию начисления этого вознаграждения и примем его в постановлении Кабмина. Мы сейчас готовим этот алгоритм", – уточнила замминистра.

Возможно, электронные рапорты можно будет подать и на технику, уничтоженную два-три месяца назад. "Потому что много таких вопросов: "Зачислятся ли нам предыдущие уничтожения?". И это правильный вопрос. Если видео верифицировано, я не вижу вообще препятствий для того, чтобы это сделать", – сказала Черногоренко.

Она добавила, что приложение Армия+ уже доступно для полумиллиона украинских верифицированных военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 5 декабря в Украине было проработано 9850 рапортов военных, которые захотели сменить место службы. И почти четверть – 2247 – одобрены.

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