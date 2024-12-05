Рассмотрели и поняли: в Минобороны назвали причины, которые указывают военные в рапортах на перевод через Армію+

В Украине по состоянию на 5 декабря проработано 9850 рапортов военных, которые захотели сменить место службы. Почти четверть – 2247 – одобрены.

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С 15 ноября рапорты на перевод стали электронными, их можно подать через приложение Армія+. Об этом напомнил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, выступая в телеэфире.

"Самые популярные причины перевода: заключение ВВК об ухудшении здоровья; хочу заниматься тем, что умею лучше, и к командиру, которому доверяю; хочу выполнять боевые задачи.

То есть люди, попав в периметр неизвестного, изначально пойдя воевать, рассмотрели, поняли, чем они хотят заниматься в армии и соответственно решили изменить свою судьбу. И с помощью приложения Армія+ это можно сейчас сделать достаточно быстро и эффективно", – заявил Лазуткин.

По его словам, чаще всего в переводе отказывали потому, что документы были поданы/оформлены некорректно.

"Напомню, что для того, чтобы оформить этот рапорт в Армія+, к рапорту нужно дать копию военного билета, удостоверение или удостоверение офицера, рекомендательное письмо от части, в которую военный планирует перевод (то есть такое письмо должно быть, причем рекомендательное письмо должно включать период участия в боевых действиях, чтобы кадровый центр Вооруженных сил Украины имел исчерпывающий перечень данных для принятия решение)", – объяснил спикер МО.

Также военным, которые не могут продолжать служить на своей должности по состоянию здоровья, дополнительно требуется заключение военно-врачебной комиссии.

Кадровый центр ВСУ должен проверить запрос в течение 72 часов. О результате военный будет проинформирован через Армію+.

"В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования приказ на перевод должен быть подписан в течение 24 часов главнокомандующим ВСУ (это для офицеров) и начальником Генштаба (для рядового, старшинского и сержантского состава"), – рассказал Лазуткин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Минобороны продолжает развивать приложение для украинских военнослужащих Армія+. В декабре его сервисы планируют запустить для воинов Национальной гвардии Украины.

– По состоянию на средину ноября приложением Армія+ пользовались более 410 тысяч наших защитников в 1400 разных воинских частях.

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