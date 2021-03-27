Полнолуние 28 марта: астролог рассказал об опасностях и возможностях

28 марта 2021 года наступит полнолуние. Это будет очень противоречивый период, который принесет как вдохновение, так и усилит страхи.

Чего же ждать от этой даты и чего стоит остерегаться, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал ясновидящий и астролог, дважды победитель проекта "Битва экстрасенсов", а также эксперт программы "Следствие ведут экстрасенсы" Хаял Алекперов.

Что сулит полнолуние 28 марта

Энергетика полнолуния достаточно противоречива. С одной стороны, эта лунная фаза – очень продуктивна. Человек ощущает прилив сил, вдохновение позволяет одна за одной придумывать интересные идеи и находить выход из сложных ситуаций. Но с другой стороны, полная Луна подталкивает людей к чрезмерной эмоциональности, вспыльчивости. Могут появляться навязчивые мысли, усиливаются страхи, а критика окружающих, которую в любой другой день человек воспринял бы нормально, может стать причиной серьезного конфликта. По статистике именно в фазу полнолуния происходит большее количество преступлений. И часто мотивы людей в них совершенно непонятны, или продиктованы эмоциями, которые вышли из-под контроля. А потому можно сказать, что полная Луна – это время крайностей, время, когда человек балансирует между успехом и провалом.

Чего точно не стоит делать в период полнолуния

Во-первых, когда наступает полная луна, не стоит выяснять отношения с окружающими. Как бы ни хотелось доказать свою правоту, обратить внимание на чьи-то ошибки или дать непрошенный совет, делать этого не нужно. Скорее всего, вы даже сами не заметите, что были слишком категоричны и резки. А ваши слова могут стать катализатором серьезной ссоры. И остановить конфликт, выведя беседу в нужное русло, скорее всего, не получится.

Во-вторых, не стоит принимать поспешных решений. Какой бы выбор перед вами не стоял, какие бы мысли и идеи не приходили, с кардинальными шагами торопиться не нужно. Хочется вам изменить прическу, найти новую работу, или, скажем, переехать – не делайте резких движений. Походите с этой идеей несколько дней. Скорее всего, вместе с полнолунием уйдет и ваша категоричность. В противном случае можно сильно пожалеть.

Какую пользу можно извлечь для себя во время полнолуния

Полнолуние – прекрасный период для творчества и медитаций. Если у вас получится сконцентрироваться на своих мыслях, отбросить волнения и пустые заботы, то можно найти ответы на многие вопросы и посмотреть на себя с другой стороны. Также в это время стоит прислушиваться к себе в плане новых идей. Многие из них будут очень удачными. Главное – не сразу приступать к их реализации. Дайте себе больше времени все обдумать.

А вообще, нужно помнить, что полнолуние – это период, который может с лихвой восполнить в человеке ту энергию, которую он отдает окружающему миру. Так что чаще делитесь добротой – ее же получите взамен.

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