'Скільки годин?' Как правильно спросить на украинском о времени

Не все умеют правильно говорить и спрашивать о времени. Кто-то употребляет словосочетание типа "за двадцять десята", а кто-то привык говорить "без п’ятнадцяти сім". Тема эта нелегкая и имеет много нюансов.

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Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила, как правильно спросить на украинском о времени. Можно ли говорить "скільки годин?" – читайте в материале.

"Коли питають, яка зараз година, так і хочеться сказати, що година зараз лиха"", – иронизирует языковед.

"Скільки годин" или "яка година" – это неправильные варианты вопроса о времени.

Часы в украинском языке – женского рода, и отвечают на вопрос "котра".

Спросить время можно с помощью словосочетаний:

котра година?

о котрій годині?

Обратить внимание стоит и на ударение – в словах "котра", "котрій" он падает на последний слог.

О 02:00 правильно говорить не "дві години", а "друга година".

Для называния времени до тридцати минут нужно употреблять предлог "на" или "по":

п’ятнадцять хвилин на десяту;

п’ятнадцять хвилин по десятій.

Также возможны варианты: "десята година тридцять хвилин", "пів на одинадцяту".

Кстати, 15 минут – это четверть часа, поэтому возможны варианты:

чверть по десятій;

чверть на одинадцяту.

После тридцати минут следует употреблять предлоги "за" или "до":

за п’ятнадцять хвилин одинадцята;

за чверть одинадцята;

чверть до одинадцятої.

Кроме того, для обозначения времени употребляют предлог "о/об" и порядковый числитель женского рода в падеже.

Например:

Початок заходу о 16:00 (о 16-й годині).

Неправильный вариант: : Початок заходу у 4 години.

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