"Скільки годин?" Как правильно спросить на украинском о времени
Не все умеют правильно говорить и спрашивать о времени. Кто-то употребляет словосочетание типа "за двадцять десята", а кто-то привык говорить "без п’ятнадцяти сім". Тема эта нелегкая и имеет много нюансов.
Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила, как правильно спросить на украинском о времени. Можно ли говорить "скільки годин?" – читайте в материале.
"Коли питають, яка зараз година, так і хочеться сказати, що година зараз лиха"", – иронизирует языковед.
"Скільки годин" или "яка година" – это неправильные варианты вопроса о времени.
Часы в украинском языке – женского рода, и отвечают на вопрос "котра".
Спросить время можно с помощью словосочетаний:
- котра година?
- о котрій годині?
Обратить внимание стоит и на ударение – в словах "котра", "котрій" он падает на последний слог.
О 02:00 правильно говорить не "дві години", а "друга година".
Для называния времени до тридцати минут нужно употреблять предлог "на" или "по":
- п’ятнадцять хвилин на десяту;
- п’ятнадцять хвилин по десятій.
Также возможны варианты: "десята година тридцять хвилин", "пів на одинадцяту".
Кстати, 15 минут – это четверть часа, поэтому возможны варианты:
- чверть по десятій;
- чверть на одинадцяту.
После тридцати минут следует употреблять предлоги "за" или "до":
- за п’ятнадцять хвилин одинадцята;
- за чверть одинадцята;
- чверть до одинадцятої.
Кроме того, для обозначения времени употребляют предлог "о/об" и порядковый числитель женского рода в падеже.
Например:
Початок заходу о 16:00 (о 16-й годині).
Неправильный вариант: : Початок заходу у 4 години.
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