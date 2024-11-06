Часто путают: как правильно назвать жителей Тернополя

Город Тернополь – настоящая украинская жемчужина. Задумывались ли вы над тем, как называют жителей Тернополя?

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В сети даже бывают дискуссии по этому поводу. Вариантов много: "тернопілець", "тернопілька" чи "тернопільчани". Доктор филологических наук языковед Александр Пономарив в свое время давал исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Например, в учебном учебнике по украинскому языку Глазовых указаны варианты "тернопілець" і "тернопілька". А местные отмечают, что правильно "тернополянин" или "тернопільчанин".

Языковед объяснил, что "тернопольчанин" точно отпадает, потому что в названии Тернополь нет -к или -цк, переходящего в -ч- или -чч- (по аналогии в Донецк - дончанин, Луцк - лучанин).

Жителей Тернополя следует называть "тернополяни".

Жительница города будет "тернополянка", а житель – "тернополянин"

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