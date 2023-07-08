Часть Украины покроют грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье. Карта

В воскресенье, 9 июля, жара отойдет из всех областей Украины. Температура воздуха будет достигать комфортных границ – в среднем +23…+27 градусов.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, в воскресенье локальные грозовые дожди ожидаются в основном на Левобережье Украины.

На Западе Украины 9 июля будет тепло и солнечно. Дождь в этот день в этих областях не ожидается.

В восточных и южных областях в этот день будет идти дождь. В частности, непогода будет бушевать в Донецкой, Луганской, Днепровской, Харьковской, Полтавской областях и в Крыму.

В Киеве 9 июля будет сухо и тепло. Местами возможна небольшая облачность. Температура воздуха будет достигать +24…+26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных по всей территории Украины постепенно начнет спадать жара. Также в субботу-воскресенье часть областей накроет дождями. Самая прохладная погода в выходные ожидается на западе Украины.

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