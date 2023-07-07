В Украине в выходные начнет спадать жара: синоптики дали детальный прогноз. Карта

На выходных на всей территории Украины постепенно начнет спадать жара. Также в субботу-воскресенье часть областей накроет дождями.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Самая прохладная погода в выходные ожидается на западе Украины.

Так, в субботу, 8 июля, в западных областях, в частности, в Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской ожидается только +19 ... +22 градуса тепла.

На несколько градусов теплее будет в северных и центральных областях – в среднем +23…+26 градусов. Теплее всего будет в Харьковской, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях – там ожидается +30…+32 градуса.

В воскресенье, 9 июля, на всей территории Украины температура воздуха почти сравняется. Так, на западе немного потеплеет, в то же время в восточных областях спадет жара — в среднем ожидается +24…+27 градусов.

В западных областях на выходных синоптики не прогнозируют дождей. На юге и востоке возможны кратковременные дожди, а местами дожди с грозами.

Напомним, что в понедельник, 3 июля, средняя температура на планете Земля превысила 17 градусов по Цельсию, достигнув рекордного значения за всю историю наблюдений. Но ученые считают, что это только начало и июль может стать самым жарким за 120 000 лет.

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