Часть Украины накроют град и шквалы: синоптики рассказали, где ждать непогоды

Погода в Украине 27-28 июля существенно испортится. В регионах ожидаются грозы, град и шквальный ветер до 15-20 м/с. В тоже время температуры воздуха будет выше +30 градусов.

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, синоптики объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый. По прогнозу, днем 27 июля в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы.

Кроме того, 27 июля во восточных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Видео дня

Непогода продолжит бушевать 28 июля. Грозы, град и шквалы продвинутся дальше по стране и накроют северные и Винницкую, Черкасскую, Полтавскую и Кировоградскую области.

Добавим, что уже 29 июля дожди с грозами покинут западные регионы и накроют остальную часть страны, кроме Крыма. При этом средняя температура днем ожидается выше +30 градусов, а на юге – до +34.

Добавим, что ранее синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в августе в Украине погода будет связана с постепенным и постоянным похолоданием.