Часть Украины накроют дожди: синоптики рассказали, ослабнет ли жара в среду. Карта

В Украине 3 июля будет сохраняться очень жаркая погода, из-за которой в ряде областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Более комфортной температура будет на западе и частично севере, где ожидаются ливни.

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Средняя в стране температура воздуха днем в среду ожидается на уровне +31…+33 °С. Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшую ночь в регионах переменная облачность, +12… +14 °С на западе , +16…+20 на севере, в пределах +18…+21 °С в центре и до +23 °С на юге и на востоке страны.

В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях облачно с прояснениями, ночью и днем там прогнозируют кратковременные и сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +20… +23 °С на западе и +27… +29 °С на севере.

На остальной территории сухая жаркая погода, температура днем +30… +34°С, местами сильная жара +35… +37°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что 2-4 июля в Украине (кроме западных, Житомирской, 3-4 июля и Винницкой, Киевской областей) сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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