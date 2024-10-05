'Не хотели выезжать из Чернигова, а теперь постоянно хочется домой': история беженки в Италии

Светлана вынуждена была уехать из Чернигова в Италию летом 2022 года, уже после того, как город был деблокирован, и даже не из-за полномасштабного вторжения. Женщину, которая очень долго живет в Украине, ученого, которая преподавала в университете на кафедре украинского языка и литературы, замужем за украинцем, "попросили" с работы. Дело в том, что Светлана сама из России, а украинское гражданство до сих пор так и не получила.

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Светлана рассказала OBOZ.UA о жизни в Италии, а также почему стремится вернуться в Украину и в конце концов получить гражданство.

"Давай ты куда-нибудь уйдешь от нас"

С начала полномасштабного вторжения, когда Чернигов был блокирован, мы выехали в Центральную Украину, а затем вернулись. В Италию уехали летом 2022 года, потому что произошло неприятное событие на работе. Дело в том, что я сама из России, но очень давно живу в Украине. У меня муж украинец и сын украинец. Я работала все это время на кафедре украинского языка и литературы. Но именно когда началась война, как-то на кафедре на меня так косо посмотрели и сказали: "А давай ты уйдешь от нас куда-нибудь". А куда?

Я ученый, работаю с древней литературой и старославянским языком, собственно это и преподавала. И моя коллега, которая уже некоторое время жила в Риме, нашла в Италии стипендии именно для украинцев.

Один из итальянских университетов, который готовит переводчиков, хотел открыть отделение украинского языка и ввел стипендию для украинцев, которые хотели бы приехать заниматься наукой и преподавать украинский язык. Я подала заявку и выиграла конкурс.

Мы не хотели уезжать вообще, мы хотели остаться в Чернигове. Но из-за этой ситуации я фактически не имела больше работы в Чернигове, а нужно было как-то зарабатывать деньги, поскольку у меня муж с инвалидностью и не имеет постоянного заработка. Мы это все взвесили и уехали в Италию. Но этот контракт не навсегда, потому, наверное, я вернусь.

Мне, конечно, тяжело, хотелось бы вернуться, но проблема в том, что я никак не могу сменить гражданство. После 2014 года в Украине очень тяжело это сделать. И хотя я имею право, потому что муж и ребенок украинцы, и вроде мне никто не отказывает, но это постоянно ставится на паузу. Я просто не знаю, как вернуться. У меня есть вид на постоянное жительство, но, когда была в консульстве в Риме, объяснила свою ситуацию, что выехала, что я бы хотела быть украинкой, мне сказали, что ждите, пока закончится война, а после того возвращайтесь.

Тяжелее всего, что нет своего круга общения

Для меня на самом деле это очень тяжело. Ребенок хочет вернуться, моему сыну 16 лет, он увлекается историей, он чувствует себя патриотом, и в принципе все это время он живет с тем, что он хочет вернуться. Он продолжает учиться онлайн в украинской школе.

Дом в Украине есть, все друзья там. Труднее всего, наверное, то, что друзей здесь нет, потому что работа у меня есть, но твоего сообщества, к которому ты привык, нет. Мы уже не очень молоды, и найти в таком возрасте себе сообщество снова – это трудно.

Украинцы, проживающие в Италии, – это в основном люди, уехавшие лет 20 назад. В том городе, где мы живем, нет большой украинской общины. Есть знакомые украинцы, которые здесь жили давно, они нам помогали бороться с западной бюрократией. Западная бюрократия – это действительно страшная вещь, а когда ты еще и язык не знаешь хорошо, точно нужно, чтобы кто-то помогал.

Украинцев много в Италии. И к тому же если кто-то уехал 20 лет назад – это выезжали в основном женщины, которым сейчас всем где-то около 60-70 лет. Они прожили все это время здесь, убирая комнаты или ухаживая за больными. А я привыкла немного к другим друзьям. Я очень благодарна всем этим женщинам, с кем я знакома, мы в хороших отношениях, но после того, как я провела свои занятия в университете, мне очень часто не с кем пойти кофе выпить вместе. Или просто позвонить поговорить, как я это привыкла делать в Чернигове.

И мне еще хорошо, мужу труднее, ему труднее дается язык, и он не работает здесь. Он работает онлайн в Украине редактором научного журнала на общественных началах. И выходит, что весь его круг общения остался в Украине, он виртуальный, живого общения здесь у него нет.

И у сына та же проблема. Получилось, что наши дети, которые выехали, перед этим пережили и ковид фактически без общения, потом – первый год войны, без общения, онлайн, а потом они уехали – и здесь тоже остаются в основном без общения. Потому что не так быстро берется язык, не так быстро берется круг друзей. А несколько лет без нормального общения для подростка – я думаю, что это проблемы для будущего.

С другой стороны, Италия хорошая страна. Вообще, есть такое мнение, что итальянцы похожи на украинцев по темпераменту, по менталитету, – и действительно немного есть. Я общаюсь с разными украинками, которые выезжают со своими детьми в Германию, Францию, Англию, знаю, насколько им тяжело. Я могу сказать, что нам немного проще, потому что все-таки менталитет такой: итальянцы более открыты. То есть, конечно, есть положительные моменты. И все это было бы интересным опытом, если бы сердце не болело. Постоянно хочется домой. Постоянно.