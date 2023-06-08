Часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на пятницу. Карта

В эту пятницу, 9 июня, на большей территории Украины ожидается сухая и довольно теплая погода. Однако запад Украины накроют дожди.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра. Так, на востоке, юге и в центральных областях Украины температура днем повысится до +26…+29 градусов.

В западных областях, несмотря на пасмурную погоду и дожди, днем температура воздуха тоже будет высокой и будет колебаться в пределах от +24 до +27 градусов. На несколько градусов прохладнее будет на Львовщине, в Закарпатье и Ивано-Франковской области.

В Киеве в пятницу дожди не прогнозируются. Температура днем будет достаточно жаркой – до +29 градусов.

Однако, согласно данным портала погоды, уже в эти выходные дожди накроют почти все области Украины. Также в воскресенье и понедельник ощутимо похолодает.

Ранее синоптики дали прогноз до конца недели и рассказали, где ждать грозы. Пока похолодания с дождями не дойдут до Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей, температура там 9 и 10 июня может достичь +30 градусов.

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