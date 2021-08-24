Часть Украины на День Независимости накроют грозы: синоптики уточнили прогноз

Во вторник, 24 августа, на День Независимости часть Украины накроют грозовые дожди со шквальным ветром. Синоптики объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. По прогнозу в регионах ожидается шквальный ветер 15-20 м/с. При этом средняя температура будет около +25+27 градусов. Жарче всего будет в восточных и южных регионах страны, где воздух прогреется до +29.

Синоптики сообщили, что значительный дождь с грозами и шквалами пройдут в Львовской, Волынской, Ривненской и Житомирской областях.

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Грозы прогнозируются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Киеве 24 августа ожидается дождь с грозами. Температура днем ожидается в пределах +25+27 градусов.

Кроме того, 24 августа во Киевской, Черниговской, Ривненской, Тернопольской, Полтавской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в сентябре погода в Украине будет одновременно и летней, и осенней.