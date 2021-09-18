Часть Украины через 30 лет может превратиться в пустыню, – ученый

Через 30 лет степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню вроде Олешковских песков в Херсонской области. Плодородные украинские черноземы могут быть потеряны.

Об этом украинский ученый, директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий рассказал в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что такой сценарий возможен, если не предпринимать никаких мер.

Эксперт сказал, что сейчас климат меняется как никогда быстро. Так как воды в почве становится все меньше, а выветривание усиливается, чернозем буквально уносит. Через несколько десятков лет это может привести к образованию пустыни на территории южных областей Украины.

Видео дня

"Сухой грунт подвергается значительно более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке...Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и уносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять через 20 лет", – подчеркнул Дикий.

Он отметил, что и знаменитые Олешковские пески образовались именно таким, а не естественным путем. Этому также способствовало неправильное распахивание почвы.

"Мы сейчас стоим перед угрозой и, собственно, перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", – предупредил ученый.

Евгений Дикий объяснил, что с проблемой опустынивания надо бороться уже сейчас, ведь поднятие уровня мирового океана, который способен подтопить Украину, возможно только в далекой перспективе и не повлияет на насущную ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Днепропетровского регионального гидрометцентра Василий Гринчак рассказал, что в Украине ожидается повышение температуры воздуха, что будет провоцировать засухи и смерчи.