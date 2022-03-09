Бывший министр обороны Грузии приехал добровольцем на защиту Украины

Вместе с украинскими военнослужащими защищать украинское государство от российских захватчиков приехали и грузинские добровольцы. В их числе – бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.

Об этом сообщили на Twitter-странице Вооруженных сил Украины во вторник, 8 марта. Там также показали фото Окруашвили вместе с украинцамии грузинами.

"Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами!" – говорится в сообщении.

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Добровольцы из всех стран согласились помогать Украине в противостоянии с путинской армией – Канады, Британии, Швеции, Польша, США и других. Президент Владимир Зеленский 3 марта заявил, что поддержать Украину в войне, развязанной президентом России Владимиром Путиным, едут 16 тысяч добровольцев из разных стран мира. По состоянию на 9 марта число могло в разы увеличится.

Как сообщал OBOZREVATEL, добровольцы из Великобритании прибыли в Украину, чтобы помочь нашей стране в борьбе с российским агрессором. Большинство из них – бывшие военные с очень хорошей боевой подготовкой.

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