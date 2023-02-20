''Были первыми в борьбе с Кремлем'': Марина Порошенко почтила память Героев Небесной Сотни

В День Героев Небесной Сотни народные депутаты, депутаты Киевсовета от "Европейской Солидарности" вместе с общественными активистами, семьями Героев Небесной Сотни и военными почтили память павших девять лет назад участников Революции Достоинства.

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В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни у памятного Креста прошла поминальная панихида. Депутаты возложили цветы к памятному Кресту и установили лампадки у стелы с фамилиями погибших героев.

"Сегодня мы чествуем девятую годовщину тех трагических дней, когда именно здесь, на улице Институтской, на Майдане, рядом на Грушевского были невинно убиты Герои Небесной Сотни. Они были первыми в этой борьбе с рашистами, с Кремлем, с Московией. Они уже тогда определились в направлении развития страны – что нам не по дороге с Москвой, нам нужно двигаться в сторону Европейского Союза", – отметила лидер "Европейской солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко.

"Эти неравнодушные ребята вышли на Майдан, чтобы отстаивать свое европейское будущее, и были цинично убиты", – напомнила она.

"Сегодня мы продолжаем бороться за свою Независимость, за целостность и суверенитет Украины. Наши славные Вооруженные Силы отстаивают те же принципы, что отстаивали тогда Герои Небесной Сотни. Мы сегодня продолжаем их дело. Мы никогда не потеряем память о них, мы будем бороться до победы, чтобы Украина стала процветающим, европейским, развитым государством", – сказала Марина Порошенко.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко отметил, что девять лет назад украинское общество не просто сделало свой выбор, но и доказало, что способно его защищать. "Когда здесь, на Майдане безоружные люди стояли против вооруженных, шли на шары снайперов, не боялись убийц из "беркута" и других силовиков – это все показало дух украинской Армии и показало, что мы и дальше будем творить чудеса", – отметил он.

"Но для этих чудес нужно единство. Надо помнить, что мы – украинцы – вместе сможем преодолеть врага. И эта сила украинской Армии и украинского общества принесет обязательно победу", – подчеркнул депутат.

Глава ОО "Семья Небесной Сотни", волонтер Юлия Цепун отметила: самое главное, что должны помнить все украинцы, стремиться к этому и не останавливаться – это независимое государство.

"Но, не жаль, до сих пор не выполнены требования Майдана. Не осуждены виновные. Тот же Портнов. Тот же Татаров, который причастен к разгону майдановцев, он сейчас у власти", – подчеркнула Цепун.

"Мы идем в Европу и мы должны стремиться к лучшей жизни. За это и отдали жизнь Небесная Сотня, и отдают жизнь наши лучшие девушки и парни на Востоке Украины", – сказала Глава ОО "Семья Небесной Сотни".