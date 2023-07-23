Была Вселенной для своих детей: под Бахмутом погиб пулеметчик из Ирпеня Сергей Зеленюк

В боях под Бахмутом на Донетчине оборвалась жизнь пулеметчика 22-го отдельного мотопехотного батальона Сергея Зеленюка из Ирпеня. Защитнику не так давно исполнилось 37 лет.

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Дома его не дождались жена и двое сыновей. О потере сообщил мэр города Александр Маркушин (чтобы посмотреть фото, доскроллье новость до конца).

"Снова печальная весть с фронта, снова наша громада в скорби: 21 июля во время выполнения боевого задания в с. Клищиевка Бахмутского района погиб, защищая Украину, житель Ирпеня, пулеметчик 22-й ОМБ Сергей Зеленюк", – написал он.

Отмечается, что воин был уроженцем Винницкой области – он родился 2 мая 1986 года в селе Носовцы Гайсинского района. Юношей, после окончания Немировского профессионального лицея, переехал в Киев, а с 2006 года жил и работал в Ирпене.

Именно в этом городе мужчина встретил свою любовь, там родились его сыновья, и там он начал строить дом, мечтая о счастливом будущем для своей семьи.

"Но все мечты оборвала жестокая война. Мои самые искренние соболезнования родным и близким! Вечная память Герою!" – написал Маркушин.

Жена погибшего защитника Анастасия посвятила прощальный пост любимому мужу. Она призналась, что всю общую жизнь они зависели друг от друга, все всегда делали вместе.

"15 лет совместной жизни, нога в ногу, всегда держась за руку и всегда с детьми, где бы мы ни были и что бы ни делали... Рядом с тобой я всегда была под защитой, ты и говорил: пока я жив, никто тебя не обидит. Это очень тяжело, ты был моим самым родным... Детям очень болит, потому что папа была для них – Вселенная... Никогда не простим!" – написала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с врагом на Запорожском направлении погиб воин Артем Цыбко из Броваров. Он присоединился к ВСУ добровольцем весной 2022-го, защищал родную землю в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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