Не дождалась маленькая дочь: на Запорожье погиб Герой из Броваров

В боях на Запорожском направлении пал житель Броваров Артем Цыбко. Он встал на защиту Украины добровольцем весной прошлого года, защищал родную землю в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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За плечами Артема – противостояние с врагом в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, свой последний бой защитник принял вблизи Приютного на Запорожье. О гибели воина сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"14 июля 2023 года в бою за Украину вблизи населенного пункта Приютное Запорожской области погиб Артем Цыбко, старший матрос, старший механик-водитель зенитно-ракетного взвода ракетно-артиллерийского дивизиона. Искренние соболезнования родным и близким Артема Александровича…Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – написал городской голова.

Местные СМИ рассказывают, что до полномасштабного вторжения Артем Цыбко работал на заводе по изготовлению брусчатки и воспитывал 8-летнюю дочь, которую очень любил. А после начала полномасштабной агрессии РФ ушел на фронт добровольцем. В ряды ВСУ он присоединился в апреле 2022-го.

С тех пор Артем Цыбко успел повоевать в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. На Запорожье, возле Приютного, 14 февраля воин получил смертельное ранение.

"Артем никогда не сдавался и шел до конца! Был очень смелым и мужественным, сильным духом и жизнерадостным, верным и надежным Мужчиной! Человек чести, человечности и доброты! Всегда поддерживал побратимов несокрушимой волей и позитивом", – цитируют журналисты воспоминания знакомой павшего Героя.

Попрощались с Артемом Цыбко в Броварах 22 июля. В прощальных речах побратимы вспоминали его как доброго, искреннего и мужественного человека.

Воину отныне навсегда 31 год.

Напомним, ранее стало известно, что военный капеллан с Днепропетровщины Марк Купчененко погиб в ДТП по дороге на похороны воина. Побратим, отдать последнюю дань памяти которому спешил капеллан, также погиб в результате аварии на дороге.