Была куплена за общие средства: почему невеста 'Да Винчи' пошла в суд из-за квартиры и чего требует

Руководительница медицинской службы механизированного батальона "Волки Да Винчи" и депутат Киевского городского совета Алина Михайлова пытается через суд оформить собственность на квартиру в столице, купленную за общие средства с ее любимым Дмитрием Коцюбайлом ("Да Винчи"). После смерти защитника девушка должна подтвердить право на наследство в судебном порядке.

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Как говорится в тексте решения Ивано-Франковского городского суда от 7 июня, в своем иске Алина отметила, что в мае 2017 года она познакомилась с Дмитрием в больнице Авдеевки Донецкой области. Тогда она была парамедиком медицинского батальона "Госпитальеры", а он – командиром первой отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор".

Проживая каждый день бок о бок на линии огня, защищая Украину, молодые люди влюбились, говорится в иске. С июня 2017 года они жили вместе как одна семья на базе первой отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", где имели общее хозяйство, бюджет, питание и расходы.

"Они всегда были вместе, как на позициях на фронте, на базе роты, так и в гражданской жизни. В конце 2019 года они приобрели квартиру в Киеве, вместе планировали дизайн, сделали ремонт, где и жили одной семьей в собственной квартире. Пара неоднократно ездила на отдых по Украине и за границу", – говорится в документе.

После гибели Дмитрия Коцюбайло его девушка обратилась к частному нотариусу в Ивано-Франковске с заявлением о принятии наследства, и та объяснила, что парамедик принадлежит к четвертой очереди наследников. Чтобы подтвердить право на наследство, Алина должна была обратиться в суд.

6 июня заявление девушки поступило в суд, но тот отказал в открытии производства, аргументировав такое решение тем, что спор должен разрешаться через полноценное гражданское дело.

Отдельно суд акцентировал, что после установления факта проживания одной семьей с Дмитрием Алина может претендовать на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн наряду с другими близкими погибшего воина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в соцсетях появилась информация, что Алина Михайлова подала в суд после смерти "Да Винчи". Девушка решила юридически закрепить факт проживания с воином.

– "Да Винчи" погиб 7 марта под Бахмутом. 10 марта Героя похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле. Проститься с Дмитрием пришли тысячи украинцев.

– Бывшего депутата-регионала Тараса Чорновила облили зеленкой и бросили в мусорный бак после того, как он публично оскорбил Алину Михайлову.