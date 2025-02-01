'Была договоренность доработать до конца контракта': заместитель Умерова объяснил увольнение Безруковой из АОЗ

У Министерства обороны Украины и Агентства оборонных закупок еще осенью прошлого года была договоренность: директор АОЗ Марина Безрукова доработает до завершения собственного контракта. Ее не уволили раньше, "чтобы не создавать никаких прецедентов".

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Об этом рассказал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Он отметил, что оставить Безрукову в должности просили ее подчиненные.

"К нам пришли два зама и попросили о том, чтобы оставить Марину Безрукову до срока завершения контракта доработать. Чтобы не создавать никаких прецедентов. Поэтому мы договорились о том, что она до конца своего контракта доработает", – рассказал господин Гаврилюк.

По его словам, в Минобороны "уже в ноябре увидели, что в принципе есть гэп", однако директора АОЗ не трогали "именно потому, что была договоренность".

Замминистра особо отметил "безумное и неистовое желание" Безруковой остаться в должности.

"Разбалансированная работа практически всей ее структуры из-за тех договоренностей, которые ею не были выполнены. А сейчас эта борьба в информационном пространстве для того, чтобы остаться только на этой должности. Меня иногда она удивляет. Ситуация нехорошая, но договоренность с тем, что она дорабатывает до конца контракта и увольняется – такое было", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины Марина Безрукова была уволена с должности 31 января. Временно исполняющим ее обязанности назначен крымскотатарский общественный и политический деятель Арсен Жумадилов.

Но одновременно с увольнением Агентство оборонных закупок заявило, что "Марина Безрукова является действующим директором Агентства оборонных закупок с 1 февраля 2024 года, эти полномочия не прекращались, и были продлены дополнительным соглашением, подписанным председателем Наблюдательного совета АОЗ 23 января 2025 года".

В свою очередь представители Минобороны заявили, что госпожа Безрукова не просто уволена. "Абсолютно неприемлемы многочисленные утечки из АОЗ закрытой информации, которые станут отдельным предметом рассмотрения правоохранительных органов", – отметили в министерстве.

По заявлениям Наблюдательного совета в Минобороны объясняют: действия органа "не соответствуют принципам прозрачности и последовательности и содержат ряд процедурных нарушений".

В частности, решение Наблюдательного совета по контракту с Безруковой объявлялось в соцсетях без официального информирования Минобороны. Дополнительное соглашение о продлении контракта также было заключено без согласования с Минобороны, "которое до сих пор не получило соответствующий текст". Более того, ни один протокол заседаний Наблюдательного совета "не был официально передан в Министерство".

Минобороны отмечает, что само принимало на работу Безрукову, "контракт с ней был заключен министерством, которое действовало от собственного имени как уполномоченный орган управления Агентством". По закону любое изменение контракта происходит с согласия обеих сторон. Следовательно, "продление контракта с Мариной Безруковой требует согласия Минобороны", – отмечают в ведомстве.

Также напомним, что Минюст аннулировал изменения руководства "Агентства оборонных закупок", которые были внесены 29 января частным нотариусом. По их утверждению, Безрукова осталась руководительницей, но отстранена от работы на время проверки.

Еще 24 января министр обороны Рустем Умеров заявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова из-за проблем в оборонных закупках и о расторжении контракта с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

Однако Агентство заявило, что продолжает работу именно под руководством Безруковой и назвало действия Умерова давлением на Наблюдательный совет и попыткой перевести закупки в "ручной режим".

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