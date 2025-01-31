Минюст аннулировал изменения в руководстве Агентства оборонных закупок: что известно

Министерство юстиции Украины аннулировало регистрационные изменения руководства ГП "Агентство оборонных закупок", которые были внесены 29 января 2025 года частным нотариусом. Марина Безрукова осталась руководителем АОЗ, но будет отстранена от работы на время проверки.

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30 января Министерство обороны подало жалобу в Коллегию по рассмотрению вопросов государственной регистрации. Уже на следующий день Минюст принял решение об отмене этого регистрационного действия, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения жалобы:

Жумадилов А.К. признанный представителем предприятия с ограничением – временное исполнение обязанностей директора на период служебного расследования.

Безрукова М.В. остается руководителем, однако отстранена на период проверки.

Частному нотариусу Иващенко Н. В., который вносил изменения, временно заблокировали доступ к Единому государственному реестру.

Следовательно, отменено регистрационное действие от 29.01.2025, которое меняло руководителя предприятия.

Напомним, что 24 января министр обороны Рустем Умеров заявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова из-за проблем в оборонных закупках. Он также сообщил о расторжении контракта с директором Агентства оборонных закупок (АОЗ) Мариной Безруковой и анонсировал перезапуск Наблюдательного совета. Возглавить Агентство должен Арсен Жумадилов.

Однако 25 января само Агентство выступило с заявлением, что продолжает работу под руководством Безруковой. Ведомство назвало действия министра давлением на Набсовет и попыткой перевести закупки в "ручной режим". Там также отметили, что Наблюдательный совет принял решение о продлении контракта с действующим директором.

В то же время Жумадилов согласился возглавить АОЗ, но при этом сохранил свой пост руководителя госпредприятия "Государственный оператор тыла".

Сама Безрукова настаивает, что остается законным директором Агентства на основании решения Наблюдательного совета.

Как рассказывал OBOZ.UA, Безрукова рассказала о годе работы Агентства оборонных закупок. По ее словам, АОЗ в 2024 году смог существенно снизить или, по крайней мере, удержать средние цены на боеприпасы критической номенклатуры. Также в прошлом Агентство профинансировало контракты со 155 украинскими производителями вооружения.

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