Был учителем истории: воин из Ровенщины погиб в боях за Украину

Украина в российской войне понесла очередные потери. На фронте погиб воин из Ровенской области Любомир Мельничук.

Он был учителем истории. Об этом сообщили в Facebook Млыновского поселкового совета.

"Любомир Мельничук – уроженец села Добрятин Дубенского района. Весной 2023 он вернулся из Германии и получил диплом бакалавра по специальности учитель истории в Ровенском государственном гуманитарном университете", – говорится в сообщении.

Известно, что 29 мая мужчина подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Он был стрелком-снайпером механизированного батальона.

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Отмечается, что солдат Любомир Мельничук погиб 6 октября 2023 года в результате минометно-артиллерийского обстрела в Донецкой области.

О встрече погибшего военного и чине похорон в общине сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне против российских оккупационных войск погиб еще один защитник Украины. Это Сергей Федорка из Закарпатья.

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