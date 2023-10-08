Был учителем истории: воин из Ровенщины погиб в боях за Украину
Украина в российской войне понесла очередные потери. На фронте погиб воин из Ровенской области Любомир Мельничук.
Он был учителем истории. Об этом сообщили в Facebook Млыновского поселкового совета.
"Любомир Мельничук – уроженец села Добрятин Дубенского района. Весной 2023 он вернулся из Германии и получил диплом бакалавра по специальности учитель истории в Ровенском государственном гуманитарном университете", – говорится в сообщении.
Известно, что 29 мая мужчина подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Он был стрелком-снайпером механизированного батальона.
Отмечается, что солдат Любомир Мельничук погиб 6 октября 2023 года в результате минометно-артиллерийского обстрела в Донецкой области.
О встрече погибшего военного и чине похорон в общине сообщат дополнительно.
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