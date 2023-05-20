Был преданным патриотом: в боях на Донечине погиб воин и волонтер с Буковины. Фото

Украинский воин Анатолий Дронь погиб в боях на Донетчине, защищая страну от оккупантов. С 2014 года Герой занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения армии РФ вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

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Как пишет "Буковина онлайн", Анатолий был преданным патриотом, который с начала российской агрессии активно помогал украинской армии и мирному населению на востоке. "Его неравнодушие и готовность стоять на защиту родной земли поразили многих, и он стал символом подлинного героизма украинского народа", – отмечает издание.

В рядах ВСУ защитник отличался мужеством и военной дисциплиной, был активным участником боевых операций, демонстрируя свои профессиональные навыки и отвагу.

Гибель Героя стала большим ударом для его семьи и друзей.

"Анатолий остался в памяти всех, кто знал его, как преданный, неравнодушный и сильный человек, готовый жертвовать своей жизнью ради свободы и безопасности Украины", – пишет "Буковина онлайн".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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