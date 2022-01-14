"На таких держатся будни войны": подробности о десантнике, погибшем на Донбассе

Стало известно имя еще одного бойца, погибшего на Донбассе 10 января. Это 51-летний Виталий Петренко, который служил в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве вместе с 23-летним Ильей Супруном.

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Трагедия произошла в районе села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области, когда Виталий и Илья выполняли задание по восстановлению минно-взрывных заграждений. Оба бойца были из Днепра.

Товарищ погибшего Петренко рассказал нам, что мужчина воевал на Донбассе уже несколько лет. "Он попал на фронт по мобилизации. Это была 5-я или 6-я волна. Служил в 25-й бригаде в инженерно-саперной роте, а после окончания уже заключил контракт", – говорит он.

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Мужчина вспоминает, что до войны Виталий ни разу не прыгал с парашютом, но тем не менее попал именно в воздушно-десантное подразделение. "В 2016 году мы с ним вместе выполняли программу прыжков с парашютом. Все прошло нормально, он был на высоте", – говорит сослуживец.

Виталий запомнился как очень тихий и добрый человек, был немного романтиком. "Спокойный, уравновешенный, он никогда не обсуждал приказы, а просто их выполнял. О таких говорят, что на них держатся будни войны. Потому что война – не только военные действия. К сожалению, война забирает лучших", – рассказывает его бывший командир подразделения.

Побратимы погибшего вспоминают, что Виталий никогда и ни с кем не конфликтовал, а если нужно, то приходил на помощь без всяких просьб. Заботился о молодых военных, подсказывал им, как вести себя в той или иной ситуации.

Виталий Петренко был родом из села Цевеличи Локачинского района Волынской области, но жил в Днепре. У него остались двое детей. По словам одного из его друзей, все праздники и выходные он старался проводить с ними. Петренко и Илью Супруна похоронят в субботу, 15 января, в Днепре.