В Украине ввезли генераторы общей мощностью как один энергоблок АЭС

Украина за 11 месяцев прошлого года импортировала генераторов общей мощностью 1 ГВт. Такая мощность соизмерима с мощностью одного энергоблока Хмельницкой АЭС.

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Такие расчеты озвучило издание Forbes. Так, за 11 месяцев 2022 года в Украину импортировали почти 354 000 генераторов на $355 млн, рассказали в Гостаможслужбе. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году (58 000 штук).

Сеть "Эпицентр" зафиксировала увеличение спроса на генераторы в своих магазинах в 5-7 раз. На крупнейшем онлайн-ритейлере Rozetka за год спрос на эти устройства вырос в четыре раза, а пик продаж был в ноябре. В октябре пик продаж наблюдали и на Prom.ua.

Таможенная служба считает устройства по кодам УКТ ВЭД: количество бензиновых мощностью до 7,5 кВт; мощностью от 7,5 до 375 кВт; от 375 до 750 кВт и т.д. Если умножить количество генераторов на минимальную мощность в секторе и подытожить – получается более 1 ГВт, что равно одному энергоблоку Хмельницкой атомной электростанции.

Государство успело заработать на этом около 2 млрд грн пошлины и НДС. В начале ноября Кабмин освободил от НДС и пошлины генераторы, электродвигатели и обогреватели. Стоимость электроэнергии для населения – 1,68 грн за кВт-ч, что в десятки раз дешевле, чем стоит электроэнергия генератора. Для большинства украинских предприятий, по словам главы "Укрэнерго" Кудрицкого, конечная цена за электроэнергию составляет 5–6 грн за кВт⋅час.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как хранить, пользоваться генератором и какой бензин нельзя заливать. Об этом – читайте в материале.

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