Будут ли переводить часы на летнее время в Украине в 2021 году: пояснение

В Украине с 27 на 28 марта в 03:00 состоится перевод часов на летнее время в 2021 году. Стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед. Но депутаты хотели принять документ, чтобы жители нашей страны остались жить по зимнему времени.

Уставом предусматривалось, что в Украине будут жить по киевскому времени, включая временно оккупированные территории. OBOZREVATEL решил разъяснить ситуацию и рассказать все подробности.

В первом чтении ВРУ приняла законопроект, который отменяет обязательный сезонный переход времени. Однако во втором у депутатов не хватило голосов для поправок, позволяющих успеть подписать и опубликовать документ.

Следовательно, нардепы провалили голосование за законопроект во втором чтении и направили его на доработку в комитет. Теперь в конце марта украинцы все же перейдут на летнее время.

В Украине с 27 на 28 марта в 03:00 должен состоятся перевод часов на летнее время РБК-Украина

Отметим, что автор документа об исчислении времени ссылался на мнение большинства ученых о том, что сезонный перевод стрелок вреден для здоровья, а его роль в экономии электроэнергии не доказана.

Напомним, что ранее Комитет по вопросам транспорта Европарламента одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы украинцам относительно того, как облегчить переход на зимнее время и снять усталость.