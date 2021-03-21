Чи будуть переводити годинники на літній час в Україні у 2021 році: пояснення

В Україні з 27 на 28 березня о 03:00 відбудеться переведення годинників на літній час у 2021 році. Стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину вперед. Але депутати хотіли ухвалити документ, щоб жителі нашої країни залишилися жити за зимовим часом.

Статутом передбачалося, що в Україні будуть жити за київським часом, включаючи тимчасово окуповані території. OBOZREVATEL вирішив роз'яснити ситуацію і розповісти всі подробиці.

У першому читанні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який скасовує обов'язковий сезонний перехід часу. Однак у другому у депутатів не вистачило голосів ухвалення поправок, які б дозволили встигнути підписати та опублікувати документ.

Отже, нардепи провалили голосування за законопроєкт у другому читанні і надіслали його на доопрацювання до комітету. Тепер у кінці березня українці все ж таки перейдуть на літній час.

В Україні з 27 на 28 березня о 03:00 має відбутися переведення годинників на літній час РБК-Україна

Зазначимо, що автор документа про обчислення часу посилався на думку більшості вчених про те, що сезонне переведення стрілок шкідливе для здоров'я, а його роль в економії електроенергії не доведена.

Нагадаємо, що раніше Комітет з питань транспорту Європарламенту схвалив скасування переходу на літній і зимовий час в Євросоюзі з 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дав поради українцям щодо того, як полегшити перехід на зимовий час і зняти втому.