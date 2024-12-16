'Будет непросто': астрологи сказала, как Марс повлияет на годовщину вторжения РФ

С 6 декабря 2024 г. и до 24 февраля 2025 г. в ретроградной позиции находится Марс – планета войны. А значит, третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину состоится именно при ретроградном Марсе.

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Что это значит и что принесет, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог Инна Гнатюк. По ее словам, очень символично то, что годовщина придется на день, когда Марс снова перейдет в прямое движение. "Это как бы наша сила, потому что сейчас максимальное повреждение идет Марсом", – спрогнозировала она.

По словам астрологв, на время ретрограда Марсв всем нужно будет набраться терпения. "Главное – внутреннее спокойствие и выйти чистым, чистым из этого периода", – посоветовала Гнатюк.

Она напомнила, что до 16 декабря в ретрограде находился Меркурий. Этот период заставил многих переделывать неправильно сделанные или недоделанные дела. А начало ретроградного Марса заставляет также отказаться от начала новых проектов.

Ретроградный Меркурий – планета, отвечающая за силу воли, мотивацию, логику и интеллект – в ретрограде подняла раздражительность, гневливость. Даже на ровном месте. В обществе сейчас накопилась нервозность, которая повлияет на весь период ретроградного Марса. Поэтому, чтобы спокойно перенести этот сложный период, Инна Гнатюк посоветовала максимально сохранять внутреннее спокойствие, действовать уравновешенно и обдуманно. В день годовщины полномасштабного вторжения в РФ ситуация начнет меняться к лучшему и вы сможете найти в себе силы на дальнейшие действия.

Как пережить ретроградный Марс

Самый главный совет, который дают астрологи в периоды ретроградного движения Марса, это максимально избегать конфликтов. Все дела, связанные со столкновением интересов (судебные процессы, ремонт, строительство, переговоры и т.д.) лучше отложить на время, когда планета вернется в прямое движение.

До того момента важно заниматься укреплением своих позиций и защитой собственных интересов. Усилением ощущения внутреннего покоя, например, с помощью физических тренировок и медитаций. Однако здесь важно сохранять умеренность, ведь под влиянием ретроградного Марса легко переусердствовать.

Также ретроградный Марс – это хорошее время, чтобы завершить заброшенное или незавершенное. Например, довести до ума недоделанный ремонт. Или возобновить занятия с психологом.

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