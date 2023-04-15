Будет ли комендантский час действовать на Пасху в Украине: планируется усилить безопасность

Украинцы уже второй раз подряд будут встречать Пасху в условиях войны. Это означается, что из-за комендантского часа большинство богослужений в храмах пройдут без прихожан.

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В то же время власти некоторых регионов решили сократить комендантский час, однако меры безопасности будут наоборот усилены. OBOZREVATEL выяснил, каким будет комендантский час на Пасху в регионах Украины.

В Киеве в Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля не будут отменять комендантский час. В столице, как и раньше, запрещено будет находиться и перемещаться по городу с 0:00 до 5:00.

В то же время в Киевской городской государственной администрации заявили, что верующие, которые придут на Пасхальную службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь до ее завершения. Однако находиться на улице с 0:00 до 5:00 строго запрещено.

По предварительному графику храмы и соборы Киева будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля. В субботу вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00. А в воскресенье запланированы утренние молебны в период с 5:00 до 18:00.

Кроме того, в украинской столице в Пасхальную ночь усилят меры безопасности. По словам заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, в Киеве стражи порядка будут дежурить возле храмов и соборов, а также в других местах сбора верующих. Количество патрульных на Пасху в Киеве будет увеличено.

Почти во всех других областях нашей страны местные власти не будут сокращать комендантский час на Пасху. Так, в Днепропетровской области комендантский час в большинстве громад установлен с 00:00 до 05:00, а в Никопольской громаде, которую российские террористы регулярно обстреливают, с 22:00 до 04:00.

В Сумской областной военной администрации также приняли решение не сокращать комендантский час. Как и прежне он будет длиться с 23:00 до 04:00. Решение о комендантском часе было принято после согласования с военными и полицейскими, а также с представителями религиозных организаций.

В Волынской области также решили не изменять комендантский час на Пасху. Находиться на улицах в населенных пунктах региона строго запрещено с 00:00 до 05:00. При этом в области все церкви будут закрыты уже с 23:00, а посмотреть пасхальную службу можно будет онлайн.

Не планируют сокращать и тем более отменять комендантский час на Пасху в Харьковской области. В областной военной администрации призвали несмотря на праздник строго соблюдать ограничения военного времени. Более того, глава ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что посещение кладбищ накануне и во время праздников запрещено.

Прежний комендантский час оставили в Одесской области. Как и раньше на Пасху запрещено будет находиться на улицах с 00:00 до 5:00.

Стоит отметить, что в некоторых регионах нашей страны все же было принято решение о сокращении комендантского часа на Пасху. Так, например, в Хмельницкой области решили сократить комендантский час в пасхальную ночь. Находится на улице будет запрещено всего три часа – с 00:00 до 3:00.

Также комендантский час сокращают в Черновицкой области. В ночь с 15 на 16 апреля он продлиться с 00:00 до 04:00.

На Полтавщине попасть в церковь на Пасху можно будет начиная с 4 утра, однако с 00:00 до 04:00 следует придерживаться комендантского часа и находиться дома.

В Николаевской областной военной администрации также была изменена продолжительность комендантского часа. Пребывать на улицах в пасхальную ночь будет запрещено с 00:00 до 05:00.

Напомним, командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что войска РФ могут нанести массированный ракетный удар как на Пасху, так и в любой другой день. Однако защитники украинского неба прекрасно это осознают, поэтому усиленно готовятся к отражению атак.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы оставаться дома в Пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля. Он рекомендует поступить так с целью безопасности из-за войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия терпит поражение на поле боя в Украине, поэтому враг не оставляет попыток совершать провокации в тыловых регионах нашего государства. Особенно высок риск таких провокаций в Пасхальные праздники: государство-агрессор может попытаться расколоть украинское общество, в частности, на религиозной почве.