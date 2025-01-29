Будет единственным представителем от Украины: Гончаренко переизбран президентом комитета ПАСЕ

Народный депутат Алексей Гончаренко во второй раз был избран главой Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об этом Гончаренко сообщил в своем телеграмм-канале.

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"Я вторично стал президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц ПАСЕ. Спасибо за такую честь и возможность, продолжаю дальше работать!" – написал Гончаренко.

Он добавил, что в этом году депутаты украинской делегации не возглавили другие комитеты ПАСЕ.

Поэтому в Бюро ПАСЕ Гончаренко будет единственным представителем Украины