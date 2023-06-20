Буданов встретился с послом Японии в Украине и прокомментировал свою 'смерть': фото вызвало ажиотаж

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов провел встречу с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Главный украинский разведчик появился на публике после "вбросов" российской пропаганды о якобы его тяжелом ранении.

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Фото со встречи Буданова с японским послом опубликовала в Facebook первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар. Она иронически подчеркнула, что это "не муляж, все участники встречи живы и здоровы".

Опубликованное чиновницей фото вызвало ажиотаж еще и потому, что руководитель ГУР сменил прическу.

"Это Буданов, который, по данным одноклеточных, был под завалами, уехал в Польшу в больницу, где находится при смерти. Наверное, так ржал со всех историй о себе в последние дни, что потерял волосы", – прокомментировал фото автор Telegram-канала "Николаевский Ванек".

"Буданов воскрес! И встретился с послом Японии в Украине. Бедная кацапня, опять методички переписывать. Гвинтику новую партию кокса уже везут!" – заметил в Telegram журналист, общественный активист Константин Андриюк.

Украинцы в комментариях потроллили пропагандистов из-за их фейков о состоянии здоровья руководителя ГУР.

"Сейчас кацапы ему рак припишут, и химию", "Ясно, двойник", "Тройник", "Скабеева нервно курит", "И это он еще "не приходил в сознание"", – писали комментаторы.

Позже в эфире телемарафона Буданов прокомментировал свое "ранение и смерть".

"Я это воспринимаю довольно смешно и реагирую так же. Фейки на то и фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории. Но это недоработанные фейки, скажем так. Все же понимали, что со мной все нормально, ну те люди, которые это делали. Они же четко понимали, что фейк будет развенчан и они выставят себя дураками", – заявил начальник ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Буданов прокомментировал слухи о своей смерти, которые всеми силами распространяют российские пропагандисты. Он с насмешкой отметил, что в Украине уже формируется "отряд бессмертных" – людей, которых очень боятся россияне;

– немецкий журнал Stern, на который ссылались российские СМИ, предоставляя очередную "сенсацию" о тяжелом ранении главы ГУР Украины Кирилла Буданова, возразил, что писал нечто подобное. Западные журналисты разоблачили своих псевдоколлег в новой порции фейков, манипуляций и откровенной лжи;

– также в России распространили фейк о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы был тяжело ранен в начале мая неподалеку от Херсона. Пропагандисты заявили, что украинскому генералу даже сделали трепанацию черепа после "ракетного удара по командному пункту" украинской армии, в их мечтах Залужный якобы больше не сможет выполнять свои обязанности.

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