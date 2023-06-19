'В Украине формируется отряд бессмертных': Буданов прокомментировал слухи о своей смерти

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своей смерти, всеми силами распространяемых российскими пропагандистами. Он с насмешкой сказал, что в Украине уже формируется "отряд бессмертных" – людей, которых очень боятся россияне.

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Об этом Буданов сказал в комментарии для издания Kyiv Post. Он высмеял все попытки врага убедить мир в том, что он погиб или же находится в коме.

"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", – сказал начальник ГУР.

Отметим, что слухи о смерти Буданова циркулируют в соцсетях и росСМИ с момента ракетного удара РФ по Киеву 29 мая. В частности, пропагандисты врали, что якобы украинские СМИ сообщили о гибели начальника военной разведки, а западные – о том, что он в коме.

Слухи впоследствии распространились и на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного – его в РФ тоже "убили" или "ранили".

Россиян не убедили свежие кадры, на которых они оба появлялись. В частности, речь идет о таинственном видео с улыбающимся Кириллом Будановым. В ГУР тогда заявили, что "продолжение следует", и напомнили о том, что "планы любят тишину". Пропагандисты и пользователи сети начали убеждать всех, что Буданова сняли в такой статической позе, потому что так его образ якобы было бы легче сгенерировать с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Роспропаганда запустила фейк о тяжелом ранении Кирилла Буданова. Однако эти фантазии опровергли в Украине – представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что с Будановым все хорошо.

– Немецкий журнал Stern, на который ссылались российские СМИ, предоставляя очередную "сенсацию" о тяжелом ранении главы ГУР Украины Кирилла Буданова, отрицает, что писал что-то подобное. Западные журналисты разоблачили своих псевдоколлег в новой порции фейков, манипуляций и откровенной лжи.

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