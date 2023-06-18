Немецкое издание опровергло ложь роспропаганды о 'коме Буданова'

Немецкий журнал Stern, на который ссылались российские СМИ, выдавая очередную "сенсацию" о тяжелом ранении главы ГУР Украины Кирилле Буданове, отрицает, что писали нечто подобное. Западные журналисты уличили своих псевдоколлег в новой порции фейков, манипуляций и откровенной лжи.

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Об этом сообщает издание Deutsche Welle, ссылаясь редакцию Stern. Российские Telegram-каналы, в том числе и одиозного Владимира Соловьева, широко распространили информацию о том, что Буданов якобы находится в коме после ранения российскими войсками.

"Stern не публиковал ничего подобного, поэтому все ссылки на наше издание – ничто иное, как фейк и фальшивая интерпретация российских пропагандистов. Последняя новость о главе украинской разведки в нашем журнале датируется 28 февраля этого года, где Буданов рассуждает на тему поставок Китаем вооружения для России", – передают слова коллег журналисты DW.

Между тем, отмечает издание, дезинформация о "тяжелом ранении" Буданова появилась уже и в переводе на другие языки. Так, на сайте фейкового, как пишет Stern, итальянского новостного агентства Nova News, которое, очевидно, используется РФ для распространения собственной пропаганды, статья на эту тему опубликована на английском, испанском, итальянском, немецком, сербском, французском и хорватском языках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диктатор Путин так переживает из-за главнокомандующего армией Украины Валерии Залужном, что каждый раз придумывает новые версии о его местонахождении. По мнению российского диктатора, сейчас украинский "железный" генерал "где-то за границей".

"А где он, Залужный… Я знаю. Мне кажется, я знаю. Это вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", – рассужадает современный фюрер.