Буданов видит в своей работе государственную миссию, — Дмитрий Кулеба

Кирилл Буданов занял должность главы Офиса Президента Украины, руководствуясь прежде всего интересами государства. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в видео, опубликованном на YouTube-канале "Радио Свобода".

"Буданов же не просто так стал главой Офиса Президента. Вероятно, он видит в этом, во-первых, свою государственную миссию, а во-вторых, некую модель политического будущего", — сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что, соглашаясь возглавить Офис Президента, Буданов понимал формат работы на этой должности: "Генерал Буданов мог вообще не соглашаться на должность главы Офиса Президента Украины, если бы не предполагал, что это подразумевает такой формат сотрудничества".

Также Кулеба отметил, что хорошо знает Буданова.

"Я уверен, что Буданов руководствуется в этой ситуации государственными интересами", — добавил он.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что доверяет главе Офиса Президента Украины Кириллу Буданову в вопросах гарантий безопасности для Украины. По словам дипломата, Буданов — человек, "которому можно верить".