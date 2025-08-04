Буданов доказывает свой действенный патриотизм работой и ее результатами, – Прокопишин

Начальник ГУР Кирилл Буданов постоянно доказывает свой действенный патриотизм работой и ее результатами. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал общественный деятель и блогер Евгений Прокопишин.

Видео дня

"Буданов (ГУР) дал свежее интервью Наталье Мосийчук — оно получилось очень интересным и информативным. В нем главный разведчик страны рассказывает не только "профильные" вещи, но и о своем личном видении Украины и мира в ближайшем будущем. Самое главное, как мне кажется, он акцентировал внимание на единстве страны — говорит, что если мы все здесь перессоримся, то это будет лучшим подарком для врага и он нас уничтожит очень быстро. В качестве примера он привел историю с НАБУ/САП, из-за чего общество разделилось и россиян это очень порадовало, их спецслужбы это начали использовать в своих ИПСО", - отметил блогер.

По его словам, Буданов также сказал в интервью очень правильную вещь, которая почему-то в Украине не очень популярна — что именно Украина в первую очередь решает свое будущее.

"Мы не должны надеяться на то, что Запад придет и все за нас сделает, а мы должны быть субъектными и сами решать свою судьбу. Это достаточно жесткая позиция по отношению к Западу, но он ее систематически отстаивает и этим многим не нравится. Однако именно руководитель ГУР точно имеет на это право, потому что его ведомство мега эффективное и патриотическое не на словах, а на деле. Да, у Буданова - действительно действенный патриотизм. И когда он говорит: "Если Украине нужно - мы готовы убивать, если нужно - строить. Строить, конечно, лучше" - то это не просто слова, а слова подтверждены работой и результатами", - подчеркнул общественный деятель.

В качестве подтверждения он перечислил такие результаты, в частности рейды в Крым, систематическое уничтожение Черноморского флота РФ, удары по стратегическим аэродромам и НПЗ россиян. А также - процитировал еще одно высказывание из интервью главы ГУР: "Моя задача - сделать для этой страны максимум, чтобы эта страна стала великой. Величественной и большой. Мелкие результаты мне не интересны".

"Обратите внимание на его заявления и действия — это и есть новое поколение украинских боевых генералов и государственников, которые являются будущим Украины. Заметно, что для Буданова победа в этой войне — это не конечная цель, а лишь этап на пути к построению сильной и влиятельной Украины, с которой будут считаться в мире", - завершил Евгений Прокопишин.