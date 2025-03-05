'Будь совой': ГУР ищет лучших кандидатов среди студентов. Видео

В Украине стартовал проект "ГУР'ток" – первая в истории специализированная кампания рекрутмента студентов в ряды Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Украина – страна возможностей", – этой цитатой генерал-лейтенанта Кирилла Буданова приветствовали молодежь во время запуска проекта.

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Используя профессиональные карьерные консультанты ведущих украинских компаний, команда рекрутинга ГУР МО Украины приняла участие в дни карьеры одного из крупнейших университетов, где презентовала студентам и выпускникам перспективы службы в ГУР. Возможность узнать, как применить свои знания и таланты для приближения победы Украины, привлекла несколько сотен молодых специалистов. Просто на мероприятии все желающие могли заполнить анкету кандидата, проверить свои знания благодаря тестированию и получить ответы на вопросы по этапам отбора и особенностям службы.

"Это очень полезное мероприятие. Дружественная, непринужденная атмосфера позволила в полной мере донести молодым специалистам возможности трудоустройства в ГУР МО Украины, ответить на все их вопросы и мотивировать их к построению карьеры в Силах обороны", – отметил руководитель Службы персонала ГУР МО Украины.

"Учитывая условия, рекрутинг является одним из наиболее перспективных инструментов комплектования", – добавил он.

Для тех, кто успешно выполнил тестовое задание "гуровцы" подготовили символические подарки: мотивационные патчи, фирменные чашки и ручки. У собравшихся была возможность почувствовать себя разведчиком, надев боевое снаряжение, а также сделать фото на память. Среди послов ГУРа на западе был и популярный среди молодежи инфлюэнсер Антон Тимошенко.

Это мероприятие – только первая из ряда уже запланированных активностей в рамках проекта "ГУР'ток", направленного на привлечение в свои ряды молодых выпускников гражданских вузов. Для тех, кто уже сейчас готов стать в строй, - можно заполнить анкету на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины в разделе "Карьера" и ожидать обратной связи.