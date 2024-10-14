Предприятия, сотрудники которых имеют бронь, проверят на критичность. Работники могут быть мобилизованы

В Украине до 15 ноября должен пройти аудит так называемых "критических предприятий" – которые являются чрезвычайно важными для функционирования отечественной экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. И сотрудники которых имеют право на бронирование от мобилизации. Почему появилась такая инициатива, и насколько она актуальна, читайте в материале OBOZ.UA.

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Военнообязанных, получивших бронь, стало в два раза больше

С инициативой проведения аудита выступил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, заявивший на заседании правительства, что военнообязанных, которые получили бронь от мобилизации, стало подозрительно много.

"Резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев – рост более чем в два раза", – сказал Иван Гаврилюк.

Эти данные подтверждает и заместитель министра экономики Игорь Фоменко – с начала полномасштабной войны в Украине насчитывается плюс-минус 4 тысячи критически важных предприятий, и еще летом было забронировано более 500 тысяч военнообязанных. Это, кстати, 100 полноценных бригад.

Так что рост вдвое – тут каждый заподозрит неладное. Тем более Кабинет министров. С предложением Ивана Гаврилюка правительство согласилось, и внесло соответствующий пункт в протокол №103. Согласно которому – до 15 ноября критические предприятия проверить, а до 20 ноября – доложить о результатах Кабинету министров.

Если предприятие в ходе аудита будет признано недостаточно критическим, то оно лишится права на бронирование своих сотрудников, а сами они смогут быть мобилизованы. (На время проверки, как уверяет Иван Гаврилюк, приостановки бронирования не будет). Кстати, к аудиту привлекут военнослужащих – в частности, сотрудников ТЦК.

Почему резко выросли показатели по бронированным

Впрочем, такой резкий рост числа военнообязанных, которые получили бронь, вполне объясним. И при этом – без всяких криминальных вещей типа кумовства и коррупции.

"Когда мы принимали закон об усилении мобилизации, то внесли в него следующее положение – многих из тех, кто имел право на отсрочку, перевести в категорию забронированных. Например, национальную полицию", – рассказывает в комментарии OBOZ.UA член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

А тут надо отметить, что работников МВД в Украине – почти 360 тысяч человек (из них более 10 тысяч – гражданского персонала). Плюс еще другие силовые структуры. Так что вот эта цифра, из-за которой с лета образовался резкий скачек зарезервированных, может и набраться.

Представители предприятий, которые являются критически важными не только для экономики в целом, но и для оборонки в частности, пока не беспокоятся.

"Не думаю, что нам этот аудит как-то повредит. Тем более совсем недавно было принято решение о 100% бронировании сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса", – говорит OBOZ.UA Катерина Михалко, исполнительный директор ассоциации "Технологические силы Украины", в которую входят крупнейшие частные производители беспилотных летательных аппаратов.

Критерии, по которым определяют критичность, не вполне понятны

Но все равно, поводы для беспокойства существуют. Уж очень схема бронирования непрозрачная, и допускает различное толкование критичности предприятий.

"Предприятия, выполняющие мобилизационные, военные заказы – это понятно. Но вот учреждения, производящие товары, необходимые для обеспечения армии. Это какие? Вот делает фирма бронежилеты, или маскировочные сетки. Она подпадает под критерии? Кто это определяет? Или организации, которые критически важны для функционирования экономики. Облэнерго – понятно. А компании, которые возят бензин из Европы – они имеют право ходатайствовать за своих сотрудниках? Отсутствие четких критериев несет за собой коррупционные риски", – говорит OBOZ.UA адвокат, бывший работник Киевской городской прокуратуры Александр Полывач.

По мнению заместителя председателя Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI Сергея Высоцкого, если кого и "шерстить", так это чиновников, работающих в органах власти.

Надо отметить, что срок действия брони для чиновников равен сроку проведения мобилизации. То есть бессрочно, учитывая, что мобилизация у нас регулярно продлевается на 90 суток. А вот для военнообязанных, работающих в реальном секторе экономики, броня действует год (до 8 июня было 6 месяцев. – Ред.). И ее необходимо регулярно продлевать, каждый раз подавая необходимые списки в необходимые инстанции.