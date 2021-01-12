Украинцы, которые не платят налоги, обманывают не государство, а пенсионеров, врачей, армию и самих себя. При этом неуплата налогов бизнесом порождает неконкурентную среду: те предприниматели, которые честно ведут дело, оказываются в неравных условиях.

Об этом в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" журналистке Наташе Влащенко рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в Украине по данным Государственной налоговой службы налоги не платят около 8 млн человек. "Может государство начать собирать налоги? В воюющей стране, умирающей? У нас почти 550 тыс. в год умирает. Сокращается население, рождаемость падает, люди выезжают...Извините, господа, это коррупция. Неуплата налогов – это коррупция. Мы все живем в этом дерьме. Если рядом бизнесмен не платит налоги и продает дешевле свой товар чем я, который плачу, я вынужден жить как он. Это недобросовестная конкуренция", – пояснил Бродский.

Ситуация, когда население не платит налоги, страдает не государство, а все население, добавил Михаил Бродский. "Все думают, что "мы обманываем государство". Нет, друзья, мы обманываем врачей, мы обманываем наших пенсионеров, наших учителей. Мы их обманываем. Мы нашу армию обманываем, полицию. Мы сами себя обманываем. У нас нет покупателя в стране. Наши пенсионеры не покупатели", – возмутился Михаил Бродский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы за год тратят примерно 3 трлн грн, при этом через налоговую проходят платежи всего на 1,2-1,8 трлн грн, рассказал глава ГНС Алексей Любченко. Как подсчитали в ведомстве, если бы все операции проводили "в белую", бюджет мог бы дополнительно получить около 50 млрд грн.