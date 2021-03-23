Британський штам COVID-19 поширився по всій Україні, він утричі заразніший

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що британський штам коронавірусу поширився по всій Україні, що пов'язано з ростом захворюваності й госпіталізацій.

На брифінгу 23 березня він повідомив, що британська мутація COVID-19 утричі заразніша за звичайний штам, варіант вірусу більш агресивний і вражає молодих людей.

Для цього штаму характерний більш важкий перебіг хвороби. Крім органів дихання, вірус вражає слизові нирки і навіть центральну нервову систему, також печінку.

"У штаму дуже короткий інкубаційний період – один-три дні, хвороба розвивається дуже швидко. Вірус почав вражати молодшу вікову групу. Якщо раніше основна група людей, які потрапляли в наші лікарні, була старша за 60 років, то зараз у нас зростає кількість госпіталізацій із громадянами від 30 до 40 років", – сказав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні змінили правила перетину кордону для іноземців. Тепер у них будуть вимагати довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, незалежно від того, із країни з яким рівнем поширення коронавірусу вони будуть прибувати.

УкраїнаЛікування коронавірусу в УкраїніКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов