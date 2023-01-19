'Следующие шесть месяцев будут иметь решающее значение': Спартц призвала Байдена предоставить Украине дальнобойное вооружение

Член палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц призвала администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена предоставить дальнобойное вооружение Украине. Она подчеркнула, что следующие шесть месяцев будут иметь решающее значение в войне.

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Заявление конгрессвумен было обнародовано на официальном сайте Спартц. По ее словам, Вашингтон должен принять решение о поставках ракет повышенной дальности GMLRS и ATACMS для Вооруженных сил Украины.

"Следующие шесть месяцев будут иметь решающее значение для жестокой войны в Украине, и возможности дальнего радиуса действия будут иметь решающее значение для ее успеха", – заявила Спартц.

Она добавила, что Белый дом должен быть более решительным и более своевременно оказывать надлежащую помощь украинской армии для сдерживания дальнейшей агрессии РФ.

Спартц отметила, что утверждения о том, что "каким-то образом 80-км потенциал не может достать России, а 300-километровый может", не имеют никакого смысла, "если просто посмотреть на карту – Украина и Россия имеют общую границу протяженностью более тысячи миль (1,6 тыс. км. – Ред.)".

"Эти возможности помогут украинским военным лучше защищать свои города на востоке Украины, где российская армия отвела свою артиллерию на "безопасное" расстояние на оккупированные украинские территории", – объяснила политик.

Напомним, Виктория Спартц стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Она родилась в городе Носовка на Черниговщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2022 года Спартц обвинила главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в работе на Кремль. Соответствующее письмо она направила президенту США Джо Байдену с просьбой проверить наличие у Ермака связей с Москвой а также призвала президента Украины Владимира Зеленского и МИД Украины серьезно отнестись к ее заявлениям.

В МИД Украины отвергли обвинения Спартц, назвав их попыткой вернуть в американскую политику нарративы российской пропаганды.