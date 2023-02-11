Братчук об ''атаке'' дронов РФ на мост в Затоке: мы уже проходили ''вбрасывание'' таких видео

Россияне заявили, что атаковали мост в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области с помощью подводного дрона. Власти области пока не подтверждают эту информацию.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Так, в пропагандистских Telegram-каналах появился ролик, демонстрирующий якобы попадание по мосту.

Братчук заявил, что Одесская ОВА пока не может подтвердить или опровергнуть достоверность видеозаписи.

"Мы уже проходили "вбрасывание" таких видео и распространение подобной информации […] Военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет", – отметил он.

Стоит отметить, что в течение суток 10 февраля страна-агрессор Россия осуществила несколько серий атак по регионам Украины: ночью она запускала дроны, утром ракеты, а под вечер снова ударные беспилотники. Во время вечерней атаки украинские защитники за пять часов уничтожили два десятка "шахедов".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время массированного ракетного удара РФ по Украине 10 февраля Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины 106 ракет. Враг применил 32 зенитных управляемых ракет С-300 и 74 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Кроме того, российские террористы в тот день нанесли 59 авиаударов, половину из которых с использованием БПЛА.

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