Боролся за Украину до конца: что мы знаем о жизни и смерти Вячеслава Чорновила

Ровно 25 лет назад на 5 километре трассы Борисполь-Золотоноша погиб в автомобильной аварии политик и диссидент Вячеслав Чорновил. Его называют одним из родителей украинской независимости, а некоторые до сих пор размышляют, каким бы он мог быть президентом – политик имел и такие амбиции.

OBOZ.UA вспоминает выдающегося деятеля Украины. И рассказывает интересные факты о жизни и загадочной гибели Вячеслава Максимовича Чорновила.

Биография политика

Вячеслав Чорновил родился 24 декабря 1937 в пгт Ерки, которое сейчас входит в Звенигородский район Черкасской области. Его отец был выходцем из казацкого рода, а мать принадлежала известной семье Терещенко – промышленников и меценатов. Это были времена сталинских репрессий, которые не обошли семью Черновилов. Так за несколько месяцев до рождения Вячеслава его дядя Петр был приговорен к ссылке, из которой не вернулся.

Тем не менее даже под страхом тяжкого наказания в семье сохраняли украинские традиции. На Рождество колядовали и готовили кутью, на Пасху пекли куличи и делали пасхальные яйца. А еще разговаривали по-украински. Поэтому когда юный Вячеслав после школы, которую окончил с золотой медалью, приехал в Киев поступать в университет, он был в шоке от уровня русификации города. Борьбой за украинский язык будет наполнена вся жизнь политика.

В 1960 году Вячеслав окончил с отличием факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко. Работать он пошел на телевидение. Также в 1963-64 гг. участвовал в строительстве Киевской ГЭС.

После начала хрущевской оттепели Чорновил получил доступ к украинской литературе и начал увлеченно изучать ее историю и читать тексты. Особенно ему нравился еще недавно запрещенный Борис Гринченко. Несмотря на некоторые послабления, все же этот интерес и определенные политические убеждения сказались на судьбе Вячеслава. Так в 1964 году он успешно сдал экзамены в аспирантуру, но зачислен в нее не был.

Уже через год, в сентябре 1965 года Чорновил примет участие в, пожалуй, самой резонансной акции своей жизни. Во время киевской премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" литературный критик Иван Дзюба начал зачитывать имена недавно арестованных украинских диссидентов. Помешать ему попробовал директор кинотеатра. Тогда Чорновил поднялся со своего места и громко произнес: "Кто против тирании – встаньте!". В тот момент 27-летний мужчина уже находился в поле зрения КГБ, а после акции оказался под его пристальным наблюдением. Черновола через несколько дней уволили из газеты "Молодая гвардия". А в следующем году он был арестован за отказ свидетельствовать против диссидентов и приговорен к трем месяцам принудительных работ.

Однако Вячеслав не покидал свою деятельность и подготовил сборник текстов "Горе от ума", в котором представил портреты арестованных в 1965 году украинских шестидесятников. Книгу издали за границей и это стало заметным событием не только среди диаспор. Результат – приговор в 1967 году к трем годам лагерей строгого режима. Именно в ссылке Чорновил встретил любовь своей жизни – Атену Пташко, на которой женился в 1969 году.

Уже через год Чорновил создает подпольный журнал "Украинский вестник". А в 1972 году, когда советские власти массово преследуют шестидесятников, Вячеслава Максимовича снова приговаривают – на этот раз к шести годам лагерей и трем годам ссылки.

Отсидев в мордовском лагере, Чорновил вынужден поселиться в Якутии. В мае 1979 он входит в состав правозащитной Украинской Хельсинкской группы (УХГ). За это ему предъявляют сфабрикованное обвинение и в апреле 1980 года арестовывают. В этот раз политик оказывается в тюрьме на 5 лет.

Освободившись, Чорновил возвращается в Украину. Но из-за своего прошлого найти работу не может. Поэтому ему приходится работать кочегаром – достаточно распространенная среди диссидентов профессия. Одновременно с этим Вячеслав возобновляет работу подпольного "Украинского вестника".

В 1988 году Чорновил инициирует превращение УХГ в оппозиционную к КПСС организацию партийного типа. А уже в сентябре 1989 года становится членом украинского Народного руха – общественно-политической группировки консервативной и демократической направленности, которая добивалась независимости для Украины и сыграла в ее получении ключевую роль. В 1992 году Вячеслав Максимович станет его сопредседателем вместе с Иваном Драчем и Михаилом Горынем.

В марте 1990 года Чорновил впервые попадает во властный орган – его выбирают во Львовский областной совет. В апреле того же года он на два года становится ее председателем.

Когда в 1991 году в Украине впервые проводились президентские выборы, Вячеслав Максимович, конечно, выдвинул свою кандидатуру. В результате он занял второе место, набрав 23,77% голосов. Победу тогда одержал функционер КПСС Леонид Кравчук. "Проиграл не я, проиграла Украина", - так прокомментировал политик свое поражение.

Однако вскоре Чорновил осуществил важный с исторической точки зрения символический жест. На Большом казацком совете 14 октября 1991 года был избран Гетманом украинского казачества. А уже 21 июня 1992 года он созвал Переяславскую раду, на которой расторг Переяславское соглашение с Россией от 1654 года.

С 1990 Чорновил является также народным депутатом. В Верховной Раде он возглавлял фракцию Народного Руха Украины.

25 марта 1999 года, когда Вячеслав Максимович возвращался из поездки в Кировоградский филиал Руха, автомобиль, на котором он ехал, врезался в нагруженный зерном "КамАЗ". Грузовик с прицепом почему-то начал совершать разворот посреди трассы, что и спровоцировало ДТП. Гибель Черновола по-прежнему называют политическим убийством. Его обстоятельства остаются до конца не раскрытыми.

Цитаты Вячеслава Чорновила об Украине и не только

Нет у нас бандеровцев и москалей, восточных и западных. Все мы – народ Украины.

Допустить два государственных языка, или один государственный, а один – официальный – значит, разрушить государство. Я всегда привожу в пример евреев, которые возродили уже мертвый язык и объединились вокруг него.

Дай боже нам любить Украину больше всего сегодня – имея, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв. Настало время большого выбора: либо единство и победа и путь к свету, либо поражение, позор и снова долгий путь к свободе.

Над Украиной нависает зловещая двуглавая тень российского империализма, который только и ждет окончательного коллапса нашего общества, чтобы запустить хищные когти в живое тело нашего народа.

Если бы меня спросили, сожалею ли я о том, как сложилась моя жизнь, об отсиженных 15 годах, я бы ответил: нисколько. И если бы пришлось начинать все сначала и выбирать, я бы выбрал жизнь, которую прожил.

Украина начинается с тебя.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал об операции "Блок" 1972 года, приведшей к аресту Чорновила и других диссидентов.

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