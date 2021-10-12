Большую часть Украины зальет дождями: синоптики обновили прогноз погоды на среду. Карта

Погода в Украине в среду, 13 октября, будет преимущественно дождливой. Лишь в части областей на западе без осадков.

Такие данные обнародованы на сайте Украинского гидрометцентра. Также местами ожидается туман (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут в южных, восточных, центральных, северных, а также Закарпатской и Житомирской областях; в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях осадки будут значительными. В остальных регионах сухо и солнечно.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 тепла, на востоке до +10. Днем синоптики прогнозируют +10... +17.

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В Киеве 13 октября также дожди, ночью от 4 до 6 градусов, днем до +11.

Также утром и ночью в западных областях ожидаются туманы, видимость 200-500 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября на горе Поп Иван Черногорский ударил мороз и выпал снег. Такие же погодные условия наблюдались в межгорной долине Драгобрат.