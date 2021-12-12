Большую часть Украины накроют осадки: синоптики дали прогноз погоды на понедельник. Карта

Погода в Украине в понедельник, 13 декабря, будет пасмурной и с дождями: на западе страны ожидается снег, а в других регионах – дождь. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов, а в западных регионах – морозы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Синоптики предупредили также об гололедице на дорогах, а в некоторых регионах – налипание мокрого снега.

Ветер в понедельник будет северо-западного направления, до 12 метров в секунду, на юге и востоке возможны порывы от 15 до 20 метров.

Прохладнее всего в этот день будет в западных регионах, там прогнозируют днем до 2 градусов мороза, ночью температура опустится до -4 градусов. Ожидается снег, днем местами сильный. На севере Украины столбики термометров будут показывать днем +2...+4 градуса. Такой же температура будет ночью. Днем прогнозируется мокрый снег.

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В восточных областях солнечно, температура днем от 0 до +2 градусов, а ночью -1...-3. Осадков в регионе не прогнозируется. На юге страны температура поднимется до +10 градусов, ночью будет +4...+6. Днем и ночью в регионе пройдет дождь.

Погода в Киеве в понедельник будет теплой, но ожидается дождь и мокрый снег. Температура днем +3…+5 градусов, а ночью +2…+4.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики Украгидрометцентра рассказали, что холоднее всего на следующей неделе будет в Карпатах. Там ночью столбики термометров будут иногда опускаться до -6… -11 градусов, а днем покажут 2-7 градусов с отметкой "минус".