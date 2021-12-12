Дожди и снег отступят, но не сразу: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

На следующей неделе дожди в Украине должны отступить, хоть и не во всех регионах. При этом на западе еще будет немного снежить, и со вторника ощутимо похолодает.

Самые сильные морозы ожидают в Карпатах, где столбики термометров опустятся -11 °С. Такой прогноз погоды дают синоптики Укргидрометцентра (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Погода 13 декабря

Понедельник обещает быть с осадками – почти повсеместно, кроме востока, будет идти дождь. Преимущественно на западе, а также в северных и центральных регионах – мокрый снег.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне -2… +4 °С, на востоке и юге до +5…+7 °С.

Видео дня

Днем пасмурно, туманно, солнце из-за облаков будет выглядеть местами в восточных и южных областях. Столбики термометров на западе покажут -1… +1 °С, на севере, востоке и в центре чуть выше – в пределах 0… +4 °С, в южных регионах до +8 °С, в Крыму +11… +13 °С. Ветер разных направлений, 7-12 м/с.

Погода 14 декабря

В ночные часы вторника синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, кроме крайних восточных и южных регионов. Температура воздуха от -1 до -5 °С на западе, Житомирщине и Винниччине. В остальных северных, центральных областях и на востоке – на уровне 0… +2 °С, на юге +2… +6 °С.

Днем в стране без существенных осадков, облачно с прояснениями, утром возможен туман. Столбики термометров покажут -1… +1 °С на западе, +3… +6 °Сна юге и до +10 °С в Крыму, на остальной территории в пределах 0… +2 °С. Ветер разных направлений, 7-12 м/с.

Погода 15 декабря

Среда принесет в Украину похолодание и пасмурность днем, хотя осадков почти не ожидается. Дождь прогнозируют только на Запорожье, Херсонщине, Николаевщине, Одесщине и в Крыму.

Ночью температура воздуха установится на уровне -1… +1 °С, на западе -3… -5 °С, на юге максимум +3 °С.

Днем теплее не будет – преимущественно -1… +1 °С, местами в центре и на востоке +2… +4 °С, в южных регионах до +5 °С, чуть выше в Крыму. Ветер разных направлений, 3-8 м/с.

В комментарии "Новости live" синоптики Украгидрометцентра рассказали, что холоднее всего на следующей неделе будет в Карпатах. Там ночью столбики термометров местами будут опускаться до -6… -11 °С, а днем покажут 2-7 градусов с отметкой "минус".

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