Большинство украинцев верят в ВСУ и убеждены, что Украина двигается в правильном направлении: результаты опроса

Абсолютное большинство украинцев (86%) отмечает, что верят в Вооруженные силы Украины. Также граждане нашего государства убеждены, что Украина двигается в правильном направлении.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг" в период с 6 по 11 июня 2023 года. "Вера в Вооруженные силы Украины (86%), а также семья и близкие (61%) – основные факторы, помогающие опрошенным сохранять устойчивость во время войны с Россией", – говорится в исследовании.

Еще треть респондентов отметили, что их мотивирует ежедневный труд (31%), почти четверть – находят поддержку в вере в государство, религию или вере в Бога. По 12% опрошенных отметили, что способствуют их устойчивости участие в волонтерской деятельности и сборах средств, а также международная помощь.

В то же время 67% украинцев считают, что дела в Украине развиваются в правильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 18%, а еще 15% затруднились оценить.

При этом большинство респондентов (58%) отметили, что ради победы готовы испытывать трудности из-за войны несколько лет. Еще 11% отметили, что готовы потерпеть около года, 12% – несколько месяцев. Вообще не готовы терпеть трудности – 11% опрошенных, больше всего – среди бедных слоев населения (23%).

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование методом CATI (телефонное интервью). Во время него было опрошено 1200 респондентов среди населения Украины от 18 лет на всей территории, за исключением временно оккупированных Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не согласятся на уступки России по возвращению к линии разграничения до 24 февраля. По результатам опроса, большинство украинцев сейчас выступает против прямых переговоров с РФ ради достижения мира (63,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом нет существенных региональных отличий в убеждении, что наша страна одержит победу над агрессором.

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