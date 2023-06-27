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Большинство украинцев верят в ВСУ и убеждены, что Украина двигается в правильном направлении: результаты опроса

Ольга Ганюкова
Общество
2 минуты
1,6 т.
Большинство украинцев верят в ВСУ и убеждены, что Украина двигается в правильном направлении: результаты опроса

Абсолютное большинство украинцев (86%) отмечает, что верят в Вооруженные силы Украины. Также граждане нашего государства убеждены, что Украина двигается в правильном направлении.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг" в период с 6 по 11 июня 2023 года. "Вера в Вооруженные силы Украины (86%), а также семья и близкие (61%) – основные факторы, помогающие опрошенным сохранять устойчивость во время войны с Россией", – говорится в исследовании.

Еще треть респондентов отметили, что их мотивирует ежедневный труд (31%), почти четверть – находят поддержку в вере в государство, религию или вере в Бога. По 12% опрошенных отметили, что способствуют их устойчивости участие в волонтерской деятельности и сборах средств, а также международная помощь.

В то же время 67% украинцев считают, что дела в Украине развиваются в правильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 18%, а еще 15% затруднились оценить.

При этом большинство респондентов (58%) отметили, что ради победы готовы испытывать трудности из-за войны несколько лет. Еще 11% отметили, что готовы потерпеть около года, 12% – несколько месяцев. Вообще не готовы терпеть трудности – 11% опрошенных, больше всего – среди бедных слоев населения (23%).

Большинство украинцев верят в ВСУ и убеждены, что Украина двигается в правильном направлении: результаты опроса
Большинство украинцев верят в ВСУ и убеждены, что Украина двигается в правильном направлении: результаты опроса

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование методом CATI (телефонное интервью). Во время него было опрошено 1200 респондентов среди населения Украины от 18 лет на всей территории, за исключением временно оккупированных Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не согласятся на уступки России по возвращению к линии разграничения до 24 февраля. По результатам опроса, большинство украинцев сейчас выступает против прямых переговоров с РФ ради достижения мира (63,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом нет существенных региональных отличий в убеждении, что наша страна одержит победу над агрессором.

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