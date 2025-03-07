Большинство украинцев считают санкции против Порошенко давлением на оппозицию и отвлечением внимания от переговоров с РФ – КМИС

Подавляющее большинство украинцев считают санкции против пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко или попыткой нейтрализовать политического оппонента или отвлечением внимания от сложной ситуации в стране.

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Таковы результаты опроса киевского международного института социологии (КМИС)

12 февраля 2025 года СНБО принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" и, в частности, санкции были применены против Петра Порошенко. КМИС в опросе, проведенном 14-24 февраля 2025 года, задавал вопрос, как украинцы относятся к этому.

В целом большинство респондентов – 59% – избрали либо вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте" (среди всех респондентов 36% избрали его), либо вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (35% среди всех респондентов).

В то же время, попыткой правоохранительных органов действительно наказать виновных эти санкции считают 38%. Остальные 9% не смогли определиться со своим мнением. Исполнительный директор КМИС А. Грушецкий в комментарии к результатам опроса отмечает: "Украина постоянно находится под давлением сложных обстоятельств и почти каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами. Наша борьба экзистенциальна и для нашего выживания мы должны отложить в сторону споры и совместно работать единой командой. В частности, важно, чтобы и власть, и оппозиция могли конструктивно сотрудничать, ведь от раздора и жестких конфликтов проигрываем мы все".

В течение 14-24 февраля 2025 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" был добавлен вопрос о восприятии санкций против П. Порошенко. Методом телефонных интервью было опрошено 1000 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2012 года. -эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.