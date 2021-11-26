Большинство опрошенных украинцев считают, что украинский президент Владимир Зеленский решил сообщить об угрозе государственного переворота из-за страха перед акциями протеста. Его, по словам президента, якобы готовят на 1-2 декабря.

Соответствующий опрос с помощью Liberty Report был проведен в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 26 ноября. Трансляция ток-шоу велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зрителям в студии программы задали вопрос: "Почему именно сегодня президент Зеленский сообщил об угрозе государственного переворота?".

Так, 78% опрошенных ответили, что он боится акций протеста, а 22% – что такая угроза реальна.

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Позже данные изменились, но несущественно. Отличие составило несколько процентов. Реальной угрозой вероятный госпереворот назвали 80% опрошенных, а страхом – 20%.

Напомним: на пресс-марафоне к экватору каденции, который состоялся 26 ноября, украинский президент заявил, что располагает информацией от украинской разведки, что кураторы из России и представители определенных политических кругов в Украине "готовят государственный переворот". В частности, в него мог быть вовлечен олигарх Ринат Ахметов.

Так глава государства ответил на вопросы журналиста Савика Шустера о вызовах, существующих для страны со стороны РФ и возможной эскалации.

В то же время журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер с ссылкой на источники заявил, что Зеленский якобы в эти выходные передаст в США доказательства о подготовке в Украине государственного переворота. Он также озвучил имена некоторых фигурантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что в Украине есть тысячи "посадок" коррупционеров, которыми занимаются правоохранители. Они "мелкие", но украинцы не видят ежедневной работы правоохранительных органов.