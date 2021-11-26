Посадки есть, но люди их не видят: Зеленский рассказал о "зраде" на высочайшем уровне

В Украине есть тысячи "посадок" коррупционеров, которыми занимаются правоохранительные органы. Как заявил президент Владимир Зеленский, они "мелкие", но украинцы не видят ежедневную работу правоохранительных органов. По его словам, если замечают "зраду" на высшем уровне, то это отражается в решениях на СНБО (Совет национальной безопасности и обороны), например, относительно контрабандистов.

"Там, где я вижу "зраду" на высочайшем уровне... Там вы видите наши решения на заседаниях СНБО. Есть тысячи посадок. Но они мелкие, люди этого не видят, люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов. Потому что это не "медийные" люди. А много медийных посадок люди не видят. Тем не менее, мы понемногу двигаемся вперед, и они происходят", – заявил Зеленский на пресс-марафоне, который транслируется на YouTube-канале "Офис президента Украины".

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Также глава государства отметил, что Украина в начале большого процесса. "Мы в прогрессе, и мы в большой войне против деолигархизации. Мы только начали. Тут нет ничего личного", – сказал президент.

Зеленский добавил, что он с уважением относится к большому бизнесу касательно рабочих мест. Но также важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом, а также, чтобы не влиял на медиа и на политиков.

"Что касается посадок, мне кажется, что мы должны заниматься главными вещами, стратегическими. Скажу откровенно, мы начали судебную реформу. Есть нормальные судьи, и есть то, что есть. Мы начали очищение судов", – подчеркнул гарант.

Напомним, одним из самых ключевых обещаний Зеленского были именно посадки коррупционеров в стране. Об этом он неоднократно заявлял во время предвыборной компании.

Ранее СНБО расширил санкционный список топ-контрабандистов. Всего было три волны внесения контрабандистов в санкционный список. Первыми туда попали 79 компаний, а также:

Бокало Иван Васильевич (Львов);

Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область);

Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область);

Еримичук Александр Владимирович (Черновцы);

Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область);

Альперин Вадим Александрович (Одесса);

Чудаков Александр Леонидович (Одесса);

Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса);

Кравченко Александр Николаевич (Одесса);

Дидух Владимир Степанович (Львов).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили новое уведомление о продлении домашнего ареста. Это сделано в связи с тем, что 12 ноября истекает полугодовой срок предыдущей меры пресечения.