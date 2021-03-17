Большинство опрошенных украинцев поддержали санкции против Медведчука и его телеканалов

Санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука поддерживают 54% украинцев, а ограничительные меры в отношении связанных с ним телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne – 46%.

Такие данные опроса обнародовал Центр Разумкова 16 марта. При этом у большинства респондентов отношение к политику не изменилось.

Так, среди опрошенных граждан 45% ответили, что знают о санкциях против Медведчука, 41,5% – кое-что слышали о них, 13% – впервые слышат.

Поддерживают введение ограничительных мер 54% (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса – 61%), не поддерживают 21% и 23% соответственно.

Относительно санкций против телеканалов, 52% украинцев заявили, что хорошо знают о них, 39% – кое-что слышали, 9% – впервые слышат.

Поддерживают ограничительные меры 46% (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса - 51%), не поддерживают 31% и 32% соответственно.

Также 63,5% отметили, что их отношение к Медведчуку после введения санкций не изменилось, 20% – сказали об ухудшении, а 5% – об улучшении отношения.

Опрос проводился с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов среди 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Исключением стали оккупированные Крым, а также территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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