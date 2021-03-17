Большинство опрошенных украинцев поддержали санкции против Медведчука и его телеканалов
Санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука поддерживают 54% украинцев, а ограничительные меры в отношении связанных с ним телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne – 46%.
Такие данные опроса обнародовал Центр Разумкова 16 марта. При этом у большинства респондентов отношение к политику не изменилось.
Так, среди опрошенных граждан 45% ответили, что знают о санкциях против Медведчука, 41,5% – кое-что слышали о них, 13% – впервые слышат.
Поддерживают введение ограничительных мер 54% (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса – 61%), не поддерживают 21% и 23% соответственно.
Относительно санкций против телеканалов, 52% украинцев заявили, что хорошо знают о них, 39% – кое-что слышали, 9% – впервые слышат.
Поддерживают ограничительные меры 46% (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса - 51%), не поддерживают 31% и 32% соответственно.
Также 63,5% отметили, что их отношение к Медведчуку после введения санкций не изменилось, 20% – сказали об ухудшении, а 5% – об улучшении отношения.
Опрос проводился с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов среди 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Исключением стали оккупированные Крым, а также территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.
Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.
19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.
16 марта Медведчук подал иск в Верховный суд, которым намерен обжаловать решение СНБО.