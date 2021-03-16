Медведчук подал в Верховный суд иск из-за санкций СНБО

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук во вторник, 16 марта, подал иск об обжаловании санкций СНБО против него в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Об этом на сайте ведомства сообщила пресс-служба. Уточним, что истец просит обжаловать указ президента Украины Владимира Зеленского №64/2021 от 19 февраля. Этот документ ввел в действие санкции, принятые Советом национальной безопасности и обороны.

Иску присвоен регистрационный номер дела – № 9901/73/21.

Напомним, это не первый иск в Верховный суд Украины касательно введенных против члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" ограничений. Так, 26 февраля было открыто производство по иску, который оспаривает санкции в отношении телеканалов, связанных с народным депутатом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.