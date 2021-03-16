Медведчук подал в Верховный суд иск из-за санкций СНБО
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук во вторник, 16 марта, подал иск об обжаловании санкций СНБО против него в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.
Об этом на сайте ведомства сообщила пресс-служба. Уточним, что истец просит обжаловать указ президента Украины Владимира Зеленского №64/2021 от 19 февраля. Этот документ ввел в действие санкции, принятые Советом национальной безопасности и обороны.
Иску присвоен регистрационный номер дела – № 9901/73/21.
Напомним, это не первый иск в Верховный суд Украины касательно введенных против члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" ограничений. Так, 26 февраля было открыто производство по иску, который оспаривает санкции в отношении телеканалов, связанных с народным депутатом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.
Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.
19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.
Государство также через суд вернуло под свой контроль часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которым завладели лица, связанные с Медведчуком.